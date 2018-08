61 mensen bevrijd uit Talibangevangenis

Ⓒ EPA

KABUL - In Afghanistan hebben speciale troepen 61 mensen bevrijd uit een gevangenis die in handen was van de radicaalislamitische Talibanbeweging. Daarbij zijn zeker twee Talibanstrijders om het leven gekomen. De bevrijdingsactie was in het district Kachaki van de provincie Helmand in het zuiden van het land, zei een woordvoerder van de elite-eenheid van het Afghaanse leger.