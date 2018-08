De ’rookvrije straat’ verovert Nederland

„Wij hebben last van rondslingerende peuken en denken aan de gezondheid van de 30.000 studenten, scholieren, patiënten en medewerkers”, reageert Ahmet Olgun van de Hogeschool Rotterdam tegenover het AD.

Het Erasmus MC, het Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam hebben deze zomer een brief naar Aboutaleb gestuurd. De instellingen willen niet dat de ene school rokers wegstuurt naar de buren. Beter zou een grote rookvrije zone zijn, die er moet komen op de Zimmermanweg, de Wytemaweg en de hoek van Museumpark.

Zo moeten patiënten, medewerkers en studenten eerst een stukje lopen, om vervolgens een sigaret op te steken. De instellingen doen er al alles aan om het roken op het eigen grondgebied te beperken. Na de vakantie wordt de hogeschool geheel rookvrij.

Gemeente wil wel

„Maar voor regels en handhaving in de openbare ruimte hebben we zijn steun hard nodig", zegt Olgun. „Al denken wij dat het een kwestie van gewenning is. Vroeger mocht op veel werkplekken worden gerookt, nu haalt niemand dat nog in zijn hoofd.”

De gemeente heeft laten weten welwillend tegenover het voorstel te staan. Eerder overlegde Rotterdam met de Rijksoverheid over het vormgeven en handhaven van een rookverbod.

Groningen

Ook in Groningen wordt de basis gelegd voor rookvrije straten. Daar gaat de gemeente het mogelijk maken om een rookvrije zone in te stellen. Organisaties kunnen daartoe een aanvraag indienen.

De animo in Groningen is groot: het Alfa-college, HANNN, Hanzehogeschool Groningen, Kids First COP groep, Martini Ziekenhuis, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG gaven al aan zo’n rookvrije zone te willen.

Amsterdam

Eerder kreeg Amsterdam de eerste officieuze rookvrije straat van Nederland. „Deze straat is rookvrij”, staat op borden in de Beverwijkstraat in stadsdeel Noord.

Sigaretten zijn niet écht verboden, want boetes worden niet uitgedeeld, maar het gaat om het idee. „Het gaat ons erom dat we gezond gedrag stimuleren”, legde de bevlogen huisarts David Koetsier uit aan De Telegraaf.