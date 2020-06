Nicht Trump gaat uit de school klappen over Donald

Donald Trump Ⓒ AFP

Washington - Donald Trump heeft er over een paar weken weer een kopzorg bij. Zijn nicht, de dochter van zijn overleden oudere broer Fred Jr., staat op het punt om een ’alles onthullend’ boek te publiceren met talloze ’schunnige en schrijnende’ verhalen over de president. De 55-jarige Mary Trump brengt het boek met de titel ’Too Much And Never Enough’ in augustus uit, slechts enkele weken voor de nationale conventie van de Republikeinen.