Rutte om tafel met Indonesische president over viering onafhankelijkheid

Decennialang heeft Nederland de datum van 27 december 1949 gehanteerd voor de Indonesische onafhankelijkheid: die dag deed de Nederlandse regering officieel afstand van de oude kolonie. In een debat in de Tweede Kamer heeft Rutte woensdag gezegd dat 17 augustus 1945 ’hét historische feit’ is. „Zeker de laatste jaren zijn wij bij allerlei vieringen aanwezig op 17 augustus”, aldus Rutte, die ook meldt dat de koning op die datum al jaren een felicitatietelegram stuurt naar de Indonesiërs.

Gesprek

Op aandringen van GL-Kamerlid Corinne Ellemeet gaat Rutte binnenkort in gesprek met de Indonesische president Widodo om stil te staan bij deze erkenning. „Ik ben heel graag bereid om te kijken hoe we samen erkenning kunnen geven aan de Indonesische onafhankelijkheidsviering, dat ga ik met hem bekijken”, zegt de premier. Aanleiding voor de kwestie is een groot onderzoek naar de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Volgens dat onderzoek maakte Nederland zich tussen 1945 en 1950 schuldig aan ’structureel excessief geweld’.

Niet iedereen in de Kamer kan zich in die conclusie vinden. CDA-Kamerlid Boswijk noemt de kritiek van onder anderen veteranen dat ’te weinig is gekeken naar de oorzaak van het excessieve geweld’. Ook noemt Boswijk de vrees van veel veteranen ’dat het eenzijdige beeld uiteindelijk onderdeel gaat worden van de geschiedschrijving, en dus ook van ons onderwijs’.

’Geschiedvervalsing’

JA21-Kamerlid Eppink wijst erop dat ’ons verleden steeds vaker wordt bekeken met de bril van vandaag’. „Dit is een onderwerp waar Nederlanders vaak meer mee bezig zijn dan de huidige 270 miljoen Indonesiërs”, zegt Eppink. Kamerlid Van Haga noemt het rapport ’geschiedvervalsing’. Het is volgens hem geschreven door ’pennenlikkers die nog nooit een kogel hebben afgeschoten’.

De meeste partijen in de Kamer steunen de excuses die Rutte vorig jaar maakte richting de Indonesische bevolking. De premier nam toen afstand van het oude officiële standpunt dat er ’slechts bij uitzondering extreem geweld was gebruikt’ door het Nederlandse leger. Later zei Rutte het te ’betreuren’ dat een deel van de Indië-veteranen zich door het onderzoek voelt weggezet als oorlogsmisdadiger.