Gratis ophalen (maar wees snel): 6 miljoen snoeptomaatjes

Hoewel de actie pas vrijdagmiddag van start zou gaan, hebben al tientallen mensen gratis snacktomaatjes opgehaald bij teler.

Telersbedrijf Greenco zette een advertentie op Marktplaats: Gratis 6 miljoen snacktomaatjes, op = op. De advertentie, waarin de in totaal 60.000 kilo aan tomaatjes gratis worden aangeboden, is sinds de plaatsing donderdag iets voor 16.00 uur al een kleine 30.000 keer bekeken.„Het is een jong gewas, net babyplantjes, en door die hete dagen is er wat krimping in de kop ontstaan”, vertelt Ab van Marrewijk aan De Telegraaf.

Sommige tomaatjes zijn iets te rimpelig, of hebben kleine deukjes. „Hierdoor kunnen wij ze niet verkopen onder het Tommies merk. Maar de smaak is prima!”, zo schrijft het bedrijf in de advertentie.

Bescheiden hoeven bezoekers niet te zijn. Zogenaamd ’kleine bestellingen’ tot 100 kilogram kunnen zo worden meegenomen. Wilt u meer? Dat kan, dan kunt u een berichtje sturen. Bekijk hier de Marktplaats-advertentie.

Veel animo

„We hebben eerst soepfabrieken gebeld. Die zaten vol. Ook veel voedselbanken hadden geen interesse, want ze wilden alleen verpakte producten. Dat kunnen wij niet leveren: iedereen moet zelf een bakje of tas meenemen”, aldus Van Marrewijk.

Er staan bakken vol tomaatjes klaar. Ⓒ Marktplaats

De zes miljoen tomaten zouden eigenlijk pas rond 13 uur worden verdeeld. Vrijdagochtend stonden er al busjes voor het bedrijf. Die werden nog weggestuurd, maar inmiddels helpt het bedrijf vroege vogels wel. „Ik sta hier nu, er zijn al vijf mensen die hun zakjes vol scheppen. Oh, daar komt de zesde aan. En daar, nog eentje”, vertelt Van Marrewijk.

Alles gaat weg

De actie is bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan en duurt het hele weekend. U kunt de tomaatjes vandaag ophalen op de Middel Broekweg 130 in Honselerdijk en op de Flevoweg 5 in Middenmeer; morgen ook in het Brabantse Someren op de Hoge Akkerweg 1.

Ook via een restaurantketen die onder meer in Den Haag, Amsterdam en Utrecht zit, kunnen tomaatjes worden ’besteld’.

Tip van de redactie: wees er snel bij. „Ik twijfel er niet aan dat we de zes miljoen tomaatjes kwijt krijgen”, lacht Van Marrewijk vrijdagochtend.