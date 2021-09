Nabestaande: ik was in de collegezaal ’die jongen van MH17’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders. In de rechtszaak wordt sinds begin deze maand stilgestaan bij de verhalen van nabestaanden, daar zijn in totaal drie weken voor uitgetrokken. Vrijdag is de laatste dag.

„Ik had er last van dat anderen verhalen over mijn familie op Facebook deelden met hun verdriet over mijn moeder en broer. Dit heb ik nog steeds op dagen als 17 juli. Sociale media staan dan weer vol met hun gezichten. Sinds 2014 zijn er om mij heen zoveel verhalen en emoties, dat ik mijn eigen gevoel geen ruimte meer kan geven”, vertelde Van Vreeswijk aan de rechters. „Voor mijn gevoel is mijn rouwproces gekaapt.”

Van Vreeswijk had zich - direct na de ramp - voorgenomen dat hij de plannen en toekomstdromen die hij had, zou blijven waarmaken. „Ik beloofde mijzelf om niets na te laten of af te zeggen. Ik wilde niet die jongen worden die zijn studie niet heeft afgemaakt of zijn koers anderszins wijzigde door wat hem was overkomen. Want hierdoor zou ik niet alleen nabestaande zijn, maar ook slachtoffer worden.”

Nicks vader Richard maakte donderdag ook gebruik van zijn spreekrecht in de rechtbank. Hij vertelde hoe trots hij was toen zijn jongste zoon was geslaagd voor zijn middelbare school. „De hele week heb ik de vlag met zijn tas eraan buiten langen hangen.” De dag dat hij met zijn vervolgopleiding zou beginnen, kreeg Van Vreeswijk het lichaam van zijn 17-jarige zoon terug in Nederland. „Ergens in een klas stond een lege stoel. Maar niemand kende hem op die nieuwe opleiding en niemand miste hem.”

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergehaald boven Oost-Oekraïne. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Het Openbaar Ministerie vervolgt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp. De omvangrijke rechtszaak begon maart vorig jaar. De rechtbank verwacht niet eerder dan najaar 2022 uitspraak te kunnen doen.