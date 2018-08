Val in rivier wordt Nederlandse toeriste fataal

Het slachtoffer was met haar man aan het wandelen in Elk Falls Park, toen ze uitgleed en in het water viel. Ze riep om hulp, werd onder water gezogen en daarna niet meer gezien. In het park op Vancouver Island in het westen van Canada zijn meerdere watervallen, maar daar is de vrouw vermoedelijk niet overheen gestort, meldt de lokale krant Campbell River Mirror.

De politie schakelde, toen duidelijk was dat de vrouw werd vermist, direct de brandweer, ambulancediensten, reddingswerkers, een helikopter en een drone in. Ook werd BC Hydro gebeld. Dat bedrijf sloot de watertoevoer van een dam af, zodat de zoektocht minder ingewikkeld werd.

Appel

Lokale media melden dat de vrouw volgens de autoriteiten vermoedelijk naar een appel reikte, waarna ze uitgleed. Tegen de Campbell River Mirror zegt Ron Vlooswyk van de politie: ,,Ik ben hier vaker geweest met soortgelijke incidenten, maar meestal werden mensen dan meegesleurd over de watervallen. Ik vermoed dat de appel die ze wilde pakken in het water dreef.’’

Het stel was op vakantie, meldt de politie. Agenten hebben de echtgenoot opgevangen en de familie op de hoogte gesteld. ,,Namens de politie wil ik de familie alle sterkte wensen na deze tragische gebeurtenis. We doen alles om de echtgenoot te helpen, voordat hij naar huis terugkeert’’, zegt Vlooswyk.