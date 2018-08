Slaapwandelaar Maarten stort van balkon Gran Canaria

De jongeman uit het Belgische Kampenhout is net uit zijn coma ontwaakt, zo schrijft Het Nieuwsblad.

„Het is een wonder dat hij het heeft overleefd”, zegt een woordvoerder van hotel Anfi Del Mar. Mijn collega’s konden eigenlijk niet geloven dat de jongeman nog ademde. Want de klap was enorm.”

Student Maarten was samen met vrienden op vakantie in Gran Canaria. Ze logeerden in het gigantische hotelcompex Anfi Del Mar aan de zuidkust, vlakbij het toeristische plaatsje Arguineguin. Ze sliepen op de negende verdieping.

De Belg zou in de vroege ochtend plotseling zijn opgestaan. Hij wandelde ‘al slaapwandelend’ het terras af en viel over de balkonrand.

De jongen kwam dertig meter lager terecht op de koepel van het restaurant van het hotel.

Maarten liep verschillende breuken op aan beide benen en hielen, een gescheurde milt en brak meerdere ribben. Toch is hij na twee dagen weer bij en kan de Belg alweer praten.

Er is volgens de politie zeker geen alcohol in het spel.

