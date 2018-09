Schijnheilige paniek rond Poetins hackers

De Wereld Draait Door hield van de week spoedberaad met een terrorisme-expert die kwam vertellen dat Rusland sinds Lenin ‘nuttige idioten’ in het Westen rekruteert. Dat moet aan het verschillige publiek kennelijk nog onderwezen worden. Ik herinner me nog tijden waarin ik, kersvers uit het communistische paradijs hier beland, door onder andere Vara-consumenten voor getraumatiseerde hysterica werd uitgemaakt als ik vertelde hoe het Kremlin Oost en West manipuleerde. In die kringen mocht er geen linkse mythe sneuvelen, dus negeerde men de feiten en werd ik ervan beschuldigd ‘nepnieuws’ te verspreiden.

Gisteren opende de Volkskrant met de vraag of de Nederlandse verkiezingen ook gekaapt kunnen worden door het Kremlin. Ziehier de nieuwe grootheidswaanzin. Tien jaar geleden was er geen Poetin nodig om de PvdA te destabiliseren en de PVV groot te maken. De ‘U draait en u bent niet eerlijk’ –sneer van Balkenende sloopte uiteindelijk Wouter Bos die een campagnelang te horen kreeg dat hij onbetrouwbaar was. De PvdA verloor negen zetels, nieuwkomer PVV bestormde met hetzelfde aantal de Kamer.

Ik gun iedereen de illusie dat Den Haag voor Poetin even belangrijk is als Washington. Maar laten we elkaar niet wijsmaken dat Wilders het Kremlin nodig heeft om te winnen. Het proces tegen hem heeft daarop meer invloed dan het hacken van de Iphone van Attje Kuiken.

In Duitsland is de CDU bang dat Poetin de verkiezingen zal manipuleren door het verspreiden van ‘nepnieuws’, waardoor Merkel zal verliezen. Berlijn broedt op wetgeving die verspreiders van ‘nepnieuws’ moet bestraffen, waarbij eerst bepaald moet worden welke instantie uitmaakt wat nep en wat waar is. Ga zo door en je hebt geen Poetin meer nodig om de Duitse democratie te laten creperen.

Laat ik hier een ding voorop stellen: ik heb geen sympathie voor Poetin. Ik zie in hem niet de gedroomde grote leider die zovelen voor Europa wensen. Ik zie een rancuneuze despoot die sluw de wereld wil breken die hem niet blieft. Zijn manipulaties zijn overigens geen nieuws: zijn pogingen om binnen Westerse regering Kremlingezinde facties te vormen zijn al sinds zijn opkomst gaande. De vele manieren waarop hij via verschillende kanalen, van economische samenwerking tot denktanks, culturele instituten, internetspionnen en verkiezingspropaganda invloed uitoefent, zijn bekend. De term ‘Schröderisering’ van het Westen zijn velen vast vergeten, maar die dateert uit de tijd dat Gerhard Schröder bondskanselier was en Poetin op handen droeg. Schroder noemde nieuwkomer Vladimir een ‘loepzuivere democraat’, ontkende zijn schendingen van mensenrechten en verkiezingsfraude en negeerde alle kritiek op die houding van mensenrechtenorganisaties. De economische belangen van Duitsland gingen voor. Wie vandaag klaagt over de machtsgreep van Poetin op het Westen, vergeet wellicht dat de structuren daarvoor door het Westen zelf zijn aangelegd. Ook door Franse en Engelse politici.

Mede daarom is deze verkiezingspaniek rond Poetin hypocriet. Het chagrijn rond de zege van Trump is kennelijk zo venijnig, dat het tot feitenontkenning leidt. Jazeker wil Poetin invloed. Maar de val van Clinton heeft wortels in een Amerikaanse realiteit die Poetin niet kon fabriceren. En Merkel verliest door haar eigen (vluchtelingen)beleid zetels aan de populistische AFD. Evengoed is de PVV een Hollands product. Nationaal en EU-beleid hebben het lokale populisme gebaard, niet het Kremlin.

De plotselinge Poetinpaniek getuigt ook van een dubbele moraal in de media. Nieuwsuur ondervroeg hoogleraar cybersecurity Bart Jacobs over een mogelijke Russische inmenging bij onze verkiezingen. Zijn antwoord: ‘Ik heb er geen aanwijzingen voor, maar ga er vanuit dat het gebeurt.’ Twan Huys keek tevreden. Had daar een islamcriticus beweerd dat hij geen aanwijzingen heeft, maar ervan uit gaat dat salafisme een exportproduct is dat Europa moet destabiliseren, dan was hij vast stevig ondervraagd over dit ongefundeerde complotdenken. Tot voor kort was het afschieten van zulke gedachtes usance. Er moest een IS verschijnen met bloedige kalifaatdromen, er moesten eigen kinderen jihadkoppensnellers worden, voordat de wegkijkers wakker werden en toegaven dat veel ‘complotdenkers’ gewoon klokkenluiders waren over de politieke islam. Maar dan nog bleef het vertrouwen overeind dat een democratie veel aankan - en niet onterecht. Geen islamiseringspoging te dol of de vrije samenleving zou er tegen kunnen. Maar als het gevaar Poetin heet, klopt men zich niet meer op die stevige democratische borst. Dan is het complotdenken over gekaapte verkiezingen vanzelfsprekend.

Nogmaals: ik vertrouw Poetin voor geen cent. Maar het simpele paniekdenken hierover is onuitstaanbaar. Niet alleen om de schijnheiligheid, maar vooral om de angst dat we weerloos zijn tegenover hackers. Alsof die het laatste woord hebben in een open samenleving. Met zulk defaitisme heb je bijna geen vijanden meer nodig om het vertrouwen in de democratie om zeep te helpen.