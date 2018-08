Politiek geschokt: ’Sluit El Tawheed-moskee nu’

De El Tawheed, sinds jaar en dag berucht als extremistisch bolwerk, is nog steeds een bron van zorg vanwege radicalisering. Nederlandse agenten zijn er niet welkom, Marokkaanse wel. Op een foto die in handen is van De Telegraaf, zijn zware jongens in extremistische kringen te zien die op dat moment op het punt staan om zich bij IS aan te sluiten of aanslagen te plegen, zittend rondom een bestuurder van de moskee.

„Het is onvoorstelbaar dat een broeinest van terrorisme ongemoeid blijft in onze hoofdstad. Het feit dat agenten er niet welkom zijn, is een klap in het gezicht van de rechtstaat”, reageert VVD-Kamerlid Arno Rutte.

De parlementariër eist een debat en wil van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten of er meer ’no-go moskeeën’ zijn. „De burgemeester en minister moeten snel een einde maken aan deze ogenschijnlijke wetteloosheid.”

Geen dekmantel

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is geschokt door het verhaal over de salafistische moskee in Amsterdam: „Religie mag geen dekmantel zijn van terrorisme en ernstige radicalisering. Zo ver rijkt de godsdienstvrijheid niet.”

De christendemocraat vindt dat de overheid niet langer mag wegkijken. „Jaren geleden heb ik al eens gepleit voor het sluiten en ontmantelen van dergelijke gebedshuizen. Het wordt tijd dat deze stap hier wordt gezet.”

PVV-leider Geert Wilders laat via Twitter weten dat alle moskeeën in Nederland dicht moeten: „Islam is terreur en moskeeën horen niet bij Nederland.”