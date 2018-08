’Vakantiebaantjes op ’no go zone’ Leidseplein opgezegd’

Ombudsman Zuurmond zei vorige week dat de gemeente het Leidseplein moet leegvegen. In deze krant stelde hij eerder dat negentig procent van de ondernemingen daar wordt gefinancierd door geldstromen die niet via een bank gaan, maar via particulieren en ondernemingen en ondernemers de Bibob-procedure weten te omzeilen.

Toen Zuurmond aan een directeur van de Belastingdienst de vraag voorlegde of er gecontroleerd wordt op zwartwerken of illegale omzet, kreeg hij als antwoord dat dat nauwelijks gebeurt, „omdat belastinginspecteurs niet met kogelvrije vesten lopen.”

’Ongefundeerd’

De BIZ-vereniging, waar zo’n 150 ondernemers van de Leidsebuurt zitting in hebben, ziet dat de „ongefundeerde en niet bewezen uitlatingen” problemen veroorzaken voor ondernemers. „Jongeren die een vakantiebaan hadden, zijn door hun ouders gedwongen om hun baan op te zeggen omdat het onveilig zou zijn om te werken in het uitgaansgebied”, zegt Domhof. Dat zou bij meerdere bedrijven intussen het geval zijn geweest.

„Gelukkig heeft de burgemeester zich gedistantieerd van genoemde uitspraken door duidelijk te stellen dat zij zich niet herkent in een wetteloze en criminele situatie van het uitgaansgebied Leidsebuurt. Ook de horecaondernemers herkennen de uitlatingen van de ombudsman niet en distantiëren zich nadrukkelijk van zijn uitlatingen die veel schade berokkenen”, zegt Domhof.

Bezoekers voelen zich veilig

„De werkelijkheid is echter anders: het is nog steeds veilig en prettig uitgaan op het Leidseplein. In samenwerking met de gemeente, politie en de ondernemers wordt erg veel tijd, energie en geld besteed aan de veiligheid en leefbaarheid van het gebied. Zo worden er hosts ingezet tijdens de uitgaansavonden, zijn er extra handhavers speciaal om de taxiproblematiek aan te pakken en zullen er binnenkort wegafsluitingen gaan plaatsvinden om bewoners van de grachten een rustiger nacht te kunnen bezorgen. Ook blijkt uit cijfers dat de bezoekers het Leidseplein als veilig ervaren en er gezellig uitgaan.”

Ombudsman Zuurmond wil niet reageren op de kritiek vanuit de BIZ, maar stelt met de BIZ in gesprek te zijn.

Bekijk ook: Wetteloosheid Wallengebied onbeheersbaar