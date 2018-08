’Vrouw (65) was bron recente ebola-uitbraak’

Peter Salama, hoofd van de noodhulpdienst van de WHO, zei dat zeker zeven familieleden die in contact zijn geweest met de vrouw ook aan symptomen van ebola zijn overleden. De ziekte is mogelijk tot in tien andere plaatsen verspreid, zo vreest de organisatie.

De WHO was al in het land vanwege een inmiddels beëindigde eerdere uitbraak, op zo’n 2500 kilometer van dit geval. Volgens de WHO bevinden zich in het land ruim een miljoen ontheemde mensen. De plaats van de recente uitbraak, provincie Noord-Kivu, grenst aan Rwanda en Oeganda, waardoor er veel grensoverschrijdend verkeer en risico op verspreiding is.

Distributie ebolavaccins

De Democratische Republiek Congo begint naar verwachting volgende week met de distributie van ebolavaccins in de getroffen regio om de verdere verspreiding van de ziekte proberen tegen te gaan. Dat zei de Congolese minister van Volksgezondheid Oly Ilunga Kalenga.

Vier mensen hebben de diagnose Ebola gekregen in en rond Mangina, een stad van ongeveer 60.000 mensen in Noord-Kivu. In juli stierven daar twintig mensen aan ziekteverschijnselen die sterk leken op ebola.