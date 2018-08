Vermoorde journalisten ’slachtoffer overval’

Het drietal was in het politiek onrustige Afrikaanse land om de activiteiten van Russische huurlingen te onderzoeken. Dat was een initiatief van Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van oliemaatschappij Yukos en criticaster van het Kremlin.

Volgens Buitenlandse Zaken in Moskou waren de drie als toerist het land binnengekomen, niet als journalisten. Lokale autoriteiten zeggen dat de Russen zijn overvallen door gewapende mannen. Hun lichamen werden in de stad Dekoua gevonden, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangui.

Rusland zet volgens vele berichten in de Centraal-Afrikaanse Republiek behalve militairen ook huurlingen van de paramilitaire groep-Wagner in. De naam is ontleend aan de oprichter, een voormalig officier van de geheime dienst. Met goedkeuring van de Verenigde Naties verleent Rusland steun aan het leger van de Centraal-Afrikaanse Republiek.