Nederlander (21) dood na val Kroatië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan bevestigen dat lokale autoriteiten de dood van de Nederlander hebben gemeld. De ambassade staat paraat als er hulp nodig is.

De Nederlander viel in de nacht van donderdag op vrijdag rond half twee van de beroemde stadswal van Zadar, een historisch stadje aan de kust van de Adriatische Zee. De jongeman overleed al snel aan zijn verwondingen.

Volgens de Kroatische site Ezadar was de Nederlander eerst op stap geweest in een club, Ledana. Hij is volgens media op het terrein van een bedrijf onder aan de muur terecht gekomen. Het zou een val van zo’n 10 tot 15 meter zijn geweest.

De Kroatische site Antena Zadar ging vrijdagochtend naar de plek des onheils. De site sprak met de eigenaar van de club. ,,Ik was er gisteravond bij. Er waren veel mensen, dus we hoorden of zagen niks gebeuren. Pas toen het te laat was, hadden we door wat er was voorgevallen.’’

Er staan geen hekken op de stadsmuur. ,,We mogen niks bouwen, omdat het om monumentale objecten gaat.’’ Toch staat een stukje verderop wel een hek. De eigenaar van dat stuk grond vertelt dat hij het zo heeft gekocht en dat het hek daar was neergezet na een eerder ongeluk.

Zadar is volgens sommigen de mooiste stad van Kroatië. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zadar staat bekend als adembenemend stadje. The Telegraph noemde het ’de coolste stad van Kroatië’, ondanks flinke concurrentie van bijvoorbeeld Dubrovnik. Lonely Planet roemt Zadar vanwege de ’Romeinse ruïnes, middeleeuwse kerkjes en goede musea’.

Eerder op vrijdag werd bekend dat een Nederlandse toeriste overleed in Canada, na een val in een rivier. Deze vakantieperiode overleden meer Nederlanders op tragische wijze: in datzelfde Canada werd een man, die enkele maanden op het boerenbedrijf werkte, gevonden in een bijna lege mestput. De 17-jarige Koen van Keulen overleed, nadat hij in een diepe greppel was gevallen in Italië.

Fietstoerist René Wokke werd op gruwelijke wijze gedood bij een aanslag in Tadzjikistan. In Frankrijk stierf een Nederlander na een beet van een hoornaar, filmeditor Wouter van Luijn werd gedood op Mallorca en de 19-jarige Tim werd door een dronken automobilist doodgereden op Malta. De 26-jarige Wilma Kippers overleed na een ongeval met een quad op het Griekse eiland Santorini.

Bekijk ook: Val in rivier wordt Nederlandse toeriste fataal

Bekijk ook: In Tadzjikistan aangevallen stel had vele pleegkinderen

Bekijk ook: Val in rivier wordt Nederlandse toeriste fataal