Hierom moeten we ons laten vaccineren

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

AMSTERDAM - In Engeland, Amerika, Rusland en China zijn ze er al mee begonnen of doen ze dat snel, in ons land hopen de optimisten er begin komend jaar mee te kunnen starten. De vaccinaties tegen het Covid-19-virus zijn van groot belang om het normale leven weer enigszins op te starten. Vijf vragen over een lichtje aan het eind van de coronatunnel.