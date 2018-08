Lichaam Mattijn (30) gevonden in Laos

Het lichaam is inmiddels geïdentificeerd door de oudste broer van Mattijn. De zoekactie met een helikopter, die donderdag werd gestart, is gestaakt. Er worden voorbereidingen getroffen om het lichaam terug te brengen naar Nederland.

De familie van Mattijn laat via een woordvoerder weten diep geraakt te zijn door het trieste nieuws. „Maar ze zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen en donaties die ze hebben ontvangen voor de zoekactie.”

Droomreis

Mattijn maakte sinds januari samen met zijn vriendin een droomreis door Azië. In juli kreeg hij bezoek van twee vrienden, die een vakantie boekten naar Laos. Samen met hen, met twee andere reizigers, en begeleid door drie gidsen, maakte hij de tocht over de rivier. Met zijn achten deelden ze vier kajaks.

„Het was een noodlottige samenloop van omstandigheden”, vertelde zijn vader Jan gisteren. „Op een onverwachte plek, na een bocht, was een boom in het water gevallen. De kano is blijven haken en omgeslagen.” Mattijn, die met een vriend in de kajak zat, raakte te water en werd daarna niet meer gezien. De rest van de groep wist de kant te bereiken.

Maandag startte direct een zoektocht vanaf de wal, zonder resultaat. Donderdag ging daarom ook een helikopter de lucht in. Een team van vier mensen zocht met warmteapparatuur, in de hoop dat Mattijn ergens aan wal had weten te komen. Omdat de kosten van die zoekactie, 70.000 euro in totaal, niet door de verzekering worden vergoed, startte de familie van Mattijn gisteren online een inzamelingsactie.

Toeristen overleden

Eerder op vrijdag werd bekend dat een 21-jarige Nederlander is overleden in Kroatië na een val van een stadswal, en dat een val in een Canadese rivier een Nederlandse vrouw fataal is geworden.

Bekijk ook: Val in rivier wordt Nederlandse toeriste fataal

Deze vakantieperiode overleden meer Nederlanders op tragische wijze: in datzelfde Canada werd een man, die enkele maanden op het boerenbedrijf werkte, gevonden in een put. De 17-jarige Koen van Keulen overleed nadat hij in een diepe greppel viel in Italië en de 26-jarige Wilma Kippers overleed na een ongeval met een quad op het Griekse eiland Santorini.

Fietstoerist René Wokke werd op gruwelijke wijze gedood bij een aanslag in Tadzjikistan. In Frankrijk stierf een Nederlander na een beet van een hoornaar, filmeditor Wouter van Luijn werd gedood op Mallorca en de 19-jarige Tim werd door een dronken automobilist doodgereden op Malta.

Bekijk ook: In Tadzjikistan aangevallen stel had vele pleegkinderen