Zelenski op bezoek bij koning Willem-Alexander

Zelenski op bezoek bij koning Willem-Alexander. Ⓒ NOS

DEN HAAG - De Oekraïense president Volodimir Zelenski is donderdagmiddag op bezoek bij koning Willem-Alexander. Hij wordt in Den Haag ontvangen in het woonpaleis van de koning, Paleis Huis ten Bosch. Het is de eerste keer dat zij elkaar publiekelijk ontmoeten.