Moeder en zeven kinderen overleden bij woningbrand Frankrijk

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Venema Media

Aisne - Bij een brand in een huis in de Franse plaats Charly-sur-Marne zijn in de nacht van zondag op maandag acht mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een moeder en zeven kinderen uit één gezin. De vader van het gezin is naar het ziekenhuis gebracht.