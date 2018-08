Vader mishandeld in snackbar om aansteker

Volgens de politie sloeg de sfeer in de snackbar in winkelcentrum Arkendonk om toen een man een aansteker vroeg aan een man die daar aan het eten was met zijn zoon. Toen de twee zeiden geen aansteker voor de man te hebben, begon hij zomaar in de zakken van de zoon te zoeken. Vervolgens greep hij hem ook nog bij de nek, tot woede van de vader. Die greep in en trok zijn zoon los.

De vader kreeg vervolgens rake klappen, waarna hij op de grond belandde. Maar de agressieve man hield niet op en kreeg nog twee tikken in zijn gezicht. De dader sloeg op de vlucht in een rode auto, terwijl de vader - die onder het bloed zat - beduusd achterbleef. Naast verwondingen in zijn gezicht, had hij een gekneusde voet.

Ⓒ MaRicMedia

De politie kwam erachter dat hij eerder op de dag al overlast had bezorgd in een supermarkt, waar hij kwaad was geworden toen hij andere sigaretten wilde. Hij had daar dreigend over de toonbank gehangen.

In de zoektocht naar de agressieve man, kregen agenten zijn rode auto in het vizier. Al snel zagen ze ook de verdachte, die snel de benen nam en via een rolluik en een gevel op een dak klom. Agenten overtuigden hem naar beneden te komen, waarna hij is aangehouden. Hij blijkt een bekende van de politie, die vermoedt dat de man mogelijk onder invloed was van de drug ghb.