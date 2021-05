'Verassing Bulgarije kan het Songfestival winnen'

Na een zinderende en spectaculaire eerste halve finale is het Songfestival nu echt op volle toeren. De eerste afvallers zijn bekend en langzamerhand begint de finale vorm te krijgen. Met de tweede halve finale in het vooruitzicht is er maar een vraag die er toe doet: welke act gaat de finale halen? Dat bespreken Katja Zwart en Richard van de Crommert in een nieuwe aflevering van de podcast Songfestivalkoorts.