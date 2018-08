Ⓒ Rias Immink

OVERLOON - „Met de inhoud van zo’n blik werden 250 mensen vermoord. Dat is een bizar gegeven”, zegt directeur Erik van den Dungen van het oorlog- en verzetsmuseum in Overloon over de nieuwste aanwinst in zijn collectie. Het museum heeft een origineel blik Zyklon B aangekocht, waarmee mensen in de Tweede Wereldoorlog werden vergast.