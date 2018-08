Tsjechen mogen koffiemokken met Hitler verkopen

De politie laat het er verder bij zitten, meldt de Tsjechische krant MF Dnes vrijdag. Volgens de politie is niet bewezen dat verkoper Nase vojsko (Ons leger) een ander dan een economisch oogmerk had. De verkoop is niet verboden. Het bedrijf zegt dat de drinkbekers bedoeld zijn voor verzamelaars.

Joodse organisaties in Tsjechië hebben scherp geprotesteerd tegen de nazi-parafernalia, die zij als „openbare verheerlijking van het naziregime” betitelen. Zij wijzen erop dat hetzelfde bedrijf ook het boek Der Nürnberger Prozess van de Britse Holocaust-ontkenner David Irving in het Tsjechisch heeft uitgegeven.