Amsterdam UMC roept medicijn stofwisselingsziekte terug

Hoewel niet duidelijk is of die gevaarlijk zijn, moet het Amsterdam UMC vooralsnog voor de zekerheid stoppen met het maken en toedienen van de medicatie CDCA. Het medisch centrum heeft volgens eigen zeggen direct contact gezocht met alle patiënten. Verzekeraars hebben intussen beloofd het oorspronkelijke, veel duurdere medicijn van het bedrijf Leadiant voorlopig te vergoeden, al zit het niet in het basispakket. Amsterdam UMC bezorgt dit middel nu bij de patiënten, staat op de site van de organisatie.

Frida van den Maagdenberg, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC, is teleurgesteld: „Wij hebben het middel vanaf het begin volgens geldende Europese kwaliteitseisen laten testen door een gecertificeerd laboratorium.”