35 Zuid-Koreanen sterven door hitte

Deze zomer ligt het aantal sterfgevallen aan zonnesteken drie- tot vijfmaal zo hoog als in voorgaande jaren. Tot dusver zijn sinds mei van dit jaar 2800 mensen opgenomen met complicaties als gevolg van de warmte.

De zomerhitte op het Koreaanse schiereiland sloeg toe na de regentijd in juli. Woensdag werd in het noordoosten van het land 41 graden Celsius gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Ook in Noord-Korea zuchten de inwoners onder de hitte. Volgens de staatskrant Rodong Sinmun is de hittegolf te vergelijken met een natuurramp.