Drentse politie zoekt gedupeerden grafschennis

Een politiewoordvoerder vertelde vrijdag dat op begraafplaatsen in Emmen en Erica graven zijn vernield en dat ten minste negentien aangiften zijn binnengekomen. De politie kwam twee verdachten op het spoor toen de opkoper aan de bel trok uit argwaan over een partij koperen ornamenten die hij had gekocht.

Verdachten aangehouden

De aanbieder kon snel worden aangehouden en ook een medeverdachte werd niet veel later gearresteerd. Het gaat om twee mannen uit Schoonebeek (28 en 31 jaar). Ze worden in ieder geval verdacht van heling. Of ze ook schuldig zijn aan grafschennis en vernieling is nog niet duidelijk. De verdachten zijn na verhoor vrijgelaten.

De ornamenten zijn teruggegeven aan de mensen die aangifte hebben gedaan maar de politie is nog op zoek naar de overige gedupeerden. De politie heeft vrijdag een oproep op internet geplaatst om de spullen terug te kunnen bezorgen.