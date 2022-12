Schutter Koerdisch centrum in Parijs naar psychiatrische afdeling

De man blijft in de psychiatrische instelling tot hij gezond genoeg is om voor de rechter te verschijnen. De Franse aanklagers laten weten dat het onderzoek gewoon doorgaat.

De 69-jarige man had het voorzien op de Koerdische gemeenschap en behalve de drie doden raakten nog drie mensen gewond. Justitie onderzoekt of de schutter een racistisch motief had. Hij zou zelf bij zijn arrestatie gezegd hebben dat hij racistisch is. Hij was een bekende van de politie en zou volgens Franse media vorig jaar met een zwaard een migrantenkamp hebben aangevallen.