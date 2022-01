KNMI waarschuwt voor gladheid in bijna hele land

Binnenland

Wisselvallige dagen met ’winters karakter’, 10 cm sneeuw verwacht in de Ardennen

Het weer is donderdag zeer wisselvallig met zon, (hagel)buien en kans op natte sneeuw. In het weekend blijft het overwegend bewolkt, maar wel zo goed als droog. Bij de zuiderburen kan in de Ardennen zomaar tien centimeter sneeuw vallen.