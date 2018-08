Schipper wil naar China, strandt in Rusland

Foto ter illustratie. Ⓒ Unsplash

ANADYR - Een verwarde Amerikaanse schipper die van Alaska op weg was naar China voor een reis van 6000 kilometer, is na veertien dagen gestrand in het noordoosten van Rusland. Bij zijn oversteek van de Beringstraat raakte hij door slecht weer en tekortschietende navigatie het spoor volledig bijster.