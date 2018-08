Verdachte steekincident Tilburg aangehouden

Het slachtoffer werd met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ⓒ MARICMEDIA

TILBURG - De politie heeft in Tilburg een 20-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht maandag een 21-jarige plaatsgenoot te hebben neergestoken. De Tilburger raakte zwaargewond door de steekpartij bij de kruising Lange Nieuwstraat en de Gasthuisring. Hij had veel bloed verloren, maar is inmiddels niet meer in levensgevaar, zei een politiewoordvoerder vrijdag.