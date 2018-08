Nederlandse vermoord op Malta

Haar lichaam lag aan de Triq il-Mastrudaxxi.

Volgens het ministerie van Buitenlands Zaken in Den Haag wijzen alle signalen op een misdrijf. „De lokale politie doet op dit moment onderzoek”, zegt een woordvoerster van het departement. „Het ministerie heeft contact met de familie in Nederland.”

Het zou gaan om de 30-jarige Shannon, die oorspronkelijk uit Monninckendam komt. De eigenaar van de Legligin Wine Bar in Valletta bevestigt dat het om Shannon gaat. „Ze heeft hier enige tijd gewerkt. We zijn compleet verslagen. Dit is ongelooflijk. Shannon was een ongelooflijk lieve, intelligente en hard werkende vrouw”, laat hij weten aan deze krant.

Nederlandse vriend

Een Nederlandse man helpt de politie bij het onderzoek en zou geen verdachte zijn, zo laat de politie weten. Volgens Malta Today is de Nederlandse vriend van de vrouw opgepakt en heeft hij inmiddels bekend haar om het leven te hebben gebracht. Hij zou haar keel hebben doorgesneden. De vrouw zou volgens de krant werken voor een online gokbedrijf.

Als blijkt dat de vrouw inderdaad om het leven is gebracht, is het de vierde moord in het land binnen tien dagen. Eerder in juli stak een man zijn moeder en tante dood. Daarvoor werd een zakenman door een voormalige werknemer omgebracht.

