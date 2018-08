Noord- en Oostzee steeds warmer

Ⓒ EPA

HANNOVER - De temperatuur van het oppervlaktewater in de Noordzee nadert recordhoogten, meldt het Duitse Bondsbureau voor Scheepvaart en Hydografie (BSH) in Hamburg vrijdag. In juli lag de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op 16,3 graden, een tiende graad onder de recordtemperatuur van 2014.