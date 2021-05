’Pieter Omtzigt staat op het punt te breken met CDA’

Dat meldt weekblad EW (voorheen Elsevier). Als Omtzigt de komende dagen inderdaad vertrekt, dreigt een scheuring in het CDA en daardoor opnieuw vertraging in de kabinetsformatie.

De spanning van het conflict tussen Omtzigt en de CDA-leiding bouwt zich al wekenlang op. Partijleider Wopke Hoekstra en interim-voorzitter Marnix van Rij willen Omtzigt graag voor de partij behouden. Ze hebben hem een post aangeboden in het nieuw te vormen kabinet. Als Omtzigt liever Kamerlid zou willen blijven, mag hij zo ongeveer elke beleidsportefeuille kiezen. Zelfs over het fractieleiderschap was te praten. „We hebben er ontzettend veel tijd ingestoken”, zegt een bron in de partijtop.

Volgens CDA-ingewijden spreekt Omtzigt zich niet helder uit over wat hij wil. Hij wantrouwt slechts de partijleiding. Als de nummer 2 van het CDA maakt Omtzigt deel uit van de partijtop, maar doordat hij al maanden ziek thuis zit, is hij er ook van gescheiden. Volgens een bron is er, ondanks Omtzigts ziekte, wel geregeld contact.

Omtzigt was volgens weekblad EW zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.