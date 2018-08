Levenslang voor verdachten aanslag Ankara 2015

Ⓒ EPA

ANKARA - Een Turkse rechter heeft negen personen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan de dubbele bomaanslag in Ankara in 2015, de dodelijkste in de moderne geschiedenis van het land. Meer dan honderd mensen kwamen om het leven doordat twee zelfmoordterroristen zich opbliezen te midden van een menigte die zich had verzameld voor een vredesdemonstratie in de hoofdstad, enkele weken voor de verkiezingen.