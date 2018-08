’Nederlander opgepakt op Bali met mdma op zak’

Zaid Thanoon (links) uit Groot-Brittannie en Victor Ortegarocha werden vlak na elkaar gearresteerd nadat er drugs werd aangetroffen in hun bagage. Ⓒ AFP

Bali - De autoriteiten op Bali hebben 1 juli een 24-jarige Nederlander opgepakt nadat hij was geland op Luchthaven Ngurah Rai. De twintiger was op weg vanaf Kuala Lumpur en had mdma op zak. De pillen zaten verstopt in een plastic potje. Dat meldt Seminyak Times vrijdag.