Smullen van de waterijsjes van oom Piet

Duizenden lolly’s gaan elk uur op hun stokje, en dat zorgt voor veel condens. Ⓒ Rene Bouwman

Verscholen op een industrieterrein in Roermond staat de enige echte waterijsfabriek van Europa. Een kwart miljard ijsjes per jaar worden hier gemaakt, de huismerken voor bijna alle supermarkten op het continent, en zelfs ook in Australië. De aanhoudende hitte van deze zomer betekent een gouden tijd voor Dedert IJs. Maar zelfs voor dit bedrijf mag het best even gaan regenen…