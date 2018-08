Motief schutter Las Vegas blijft raadsel

Ⓒ BLOOMBERG

LAS VEGAS - Tien maanden na de slachtpartij tijdens een concert in Las Vegas is het motief van de dader, die vanuit zijn hotelkamer 58 muziekliefhebbers doodschoot en honderden verwondde, nog altijd een raadsel. Het onderzoek is afgerond. Sheriff Joe Lombardo zei dat het gissen blijft wat Stephen Paddock op 1 oktober 2017 bezielde.