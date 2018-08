Apple past navigatie aan na tunnelfietsers

„Mensen denken nu dat wij sukkels zijn. Maar het was Apple die ons deze kant op stuurde”, reageerde een van de fietsers direct tegenover de camera. „Je hebt toch hersenen in je hoofd?”, merkte een agente ter plekke op.

De vier bleken gebruik te hebben gemaakt van de looproutes van de app. De gemeente nam hierop contact op met Apple, maar dat leek ’onmogelijk’ te zijn, schrijft AT5. Vrijdag was de navigatie ineens toch aangepast. De gemeente weet niet of het kwam door de melding.

Sommige gebruikers zien sinds vrijdag ook een waarschuwing. „Pas op in het verkeer en let altijd op de borden en de actuele verkeerssituatie. Kaartresultaten en routes kunnen wijzigen of onnauwkeurig zijn. Trottoirs of voetpaden kunnen ontbreken op looproutes.”

