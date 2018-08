Russische Wagner Group in opspraak

Jevgeni Prigozjin (l), voormalig kok van Vladimir Poetin, zwaait nu de scepter bij de geheimzinnige militaire organisatie Wagner. Ⓒ Reuters

MOSKOU - Terwijl de wereld na het treffen vorige maand van Poetin en Trump in Helsinki nog altijd in het duister tast over wat er werkelijk tussen de twee wereldleiders is besproken, staat één ding vast: geopolitiek vindt op dit moment in zo’n grote mate plaats dat toekomstige scenaristen in Hollywood geen gebrek hoeven te hebben aan inspiratie.