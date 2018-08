Trumps eeuwige campagne

Donald Trump is pas echt in zijn element als hij de harde kern van zijn aanhangers kan toespreken. Ⓒ AFP

Als Trump opkomt in Pennsylvania, neemt hij ruim de tijd. Hij zwaait naar de rode ’Make America Great’-petjes. De zaal klapt en juicht, Trump klapt grijnzend terug. Hier is hij op zijn gemak, meer nog dan in de Oval Office. Campagnevoeren is wat de president eigenlijk het liefste doet.