LIVE | Aantal nieuwe coronabesmettingen in India daalt iets

Al ruim een jaar worden Nederland en de wereld in de greep gehouden door het uit China overgewaaide coronavirus. Hoe snel weten we ons een weg te vaccineren uit deze crisis? Volg hier het laatste nieuws.

06.57 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in India daalt iets

In India zijn in de afgelopen 24 uur tijd 368.147 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Zondag waren er 392.488 nieuwe patiënten op één dag. Het is de twaalfde dag op rij dat er meer dan 300.000 coronabesmettingen op een dag zijn in het geplaagde land.

India heeft in totaal nu ruim 19,9 miljoen besmettingen geteld op een bevolking van bijna 1,4 miljard inwoners. Ruim zestien miljoen mensen met het virus in India hadden geen ziekteverschijnselen of zijn genezen.

Volgens de officiële statistieken van het ministerie van Volksgezondheid zijn in India nu 218.959 mensen aan het coronavirus overleden. Het dodental is net als in andere delen van Zuid-Azië vooralsnog relatief laag met 155 sterfgevallen per miljoen inwoners. In de Verenigde Staten is dat aantal ruim 11 keer keer hoger, in Brazilië 12 keer hoger, in Frankrijk circa 10 keer en in Nederland bijna 6,5 keer hoger.

06.39 - ’Voorlopig geen vaccinatie voor groot deel arbeidsmigranten’

Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken, maar niet zijn ingeschreven bij een gemeente, komen vooralsnog niet in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. Dat blijkt uit navraag van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), meldt Trouw. Dit verontrust artsen en virologen, omdat het gaat om een groep die extra risico loopt en daardoor ook voor anderen een groter risico vormt.

Een praktisch probleem bij het al dan niet inenten van deze groep is dat veel arbeidsmigranten niet zijn opgenomen in de reguliere Basisregistratie Personen (BRP). Uit een schatting in 2019 blijkt dat deze groep minimaal 250.000 arbeidsmigranten bedraagt. Na vier maanden zijn arbeidsmigranten verplicht zich bij de gemeente in te schrijven in de BRP, maar een groot deel doet dit niet en blijft dus ongeregistreerd lange tijd in Nederland. Zij zijn daardoor moeilijk te vinden voor de overheid.

Het ministerie denkt momenteel na of het wenselijk is om alle arbeidsmigranten in te enten.

06.33 - Veiligheidsberaad bespreekt resultaten toegangstesten

Het Veiligheidsberaad bespreekt maandagavond onder meer de status van het toegangstesten. De burgemeesters in het beraad willen graag weten welke gegevens die testen opleveren. Met toegangstesten mogen mensen alleen naar bijvoorbeeld een evenement, voetbalwedstrijd of museum met een recente negatieve coronatest. Ook staan de coronamaatregelen opnieuw op de agenda van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Het overleg vindt 's avonds plaats. De bijeenkomst was door de avondklok tijdelijk naar de middag verschoven. Nu die maatregel is geschrapt, keert het beraad terug naar de oorspronkelijke vergadertijd.

Sinds de coronacrisis komt het Veiligheidsberaad vrijwel wekelijks samen. Meestal blikken de burgemeesters terug op recente ontwikkelingen, behandelen de actualiteiten en kijken zij vooruit. Mogelijk dat hierdoor ook het mooie weer, Konings- en Bevrijdingsdag worden besproken.

06.23 - Weer kort geding Viruswaarheid over coronamaatregelen

Actiegroep Viruswaarheid staat wederom tegenover de Nederlandse overheid in de rechtbank in Den Haag. Maandag eist Viruswaarheid in een kort geding afschaffing van alle resterende coronamaatregelen

Aanvankelijk zou het kort geding alleen gaan over de afschaffing avondklok, ondanks dat deze vorige week na drie maanden is afgeschaft. Inzet zou zijn dat de avondklok niet nogmaals ingezet zal worden.

Na afschaffing van de avondklok verzocht de Staat om intrekking van de zaak. Viruswaarheid weigert dit en grijpt het kort geding nu aan om de vordering uit te breiden en de voorzieningenrechter te vragen alle overige coronamaatregelen te beëindigen. "De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken", zegt jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid.

Viruswaarheid had al eerder een kort geding aangespannen over de avondklok, en won dit tot veler verbazing. De overheid ging in allerijl in beroep en nog dezelfde dag was de avondklok weer in ere hersteld.

De zitting begint maandag om 11.00 uur en is te volgen via een livestream.