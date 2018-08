Haai gespot voor de kust van Terschelling

Onduidelijk was nog of het om een gevaarlijk exemplaar ging, waarop besloten werd de strandwacht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te informeren. Ook werd SOS Dolfijn om advies gevraagd.

Vermoed werd dat het om een doornhaai ging, maar het bleek uiteindelijk een gevlekte gladde haai te zijn. Beide haaien zijn niet gevaarlijk. De haai van de foto heeft stompe tanden en is voornamelijk geïnteresseerd in kreeftjes en krabben.

De gevlekte gladde haai kwam in de jaren zeventig veel voor in de Noord- en Waddenzee, maar verdween. Deskundigen zijn blij dat de haai weer opduikt in onze wateren. Het is goed voor de biodiversiteit en het geeft aan dat de leefomstandigheden zijn verbeterd.