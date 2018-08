Drie keer zonder rijbewijs in dertig minuten

De politie hield de man eerst staande voor het rijden op de motor zonder rijbewijs. Minuten later was het weer zover: de man was opnieuw op de motor gestapt en mocht wederom afstappen van de politie.

„U raadt het al maar de bestuurder is weer gepakt maar nu voor het rijden zonder rijbewijs in een auto”, aldus de politie in Rotterdam Centrum.

„Binnen een half uur 3x gepakt. Nu moet hij naar de rechtbank.”