Vakantiegangers al vroeg in de file

Wie zaterdag door Frankrijk rijdt, ontkomt bijna niet aan de files. Het is de drukste verkeersdag van het jaar, beter bekend als Zwarte Zaterdag.

In het westen op de A10 richting Bordeaux staat het al vast bij Niort en Bordeaux en op de route door het Centraal Massief op de A71 richting Clermont-Ferrand.

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

In Duitsland is het aansluiten op de A8 van München naar Salzburg. Bij elkaar opgeteld is de vertraging daar anderhalf uur. In Oostenrijk staat file op de A10 van Salzburg naar Villach. De wachttijd op de A11 naar Slovenië voor de Karawankentunnel is al drie kwartier. In Zwitserland valt de drukte voor de Gotthardtunnel nog mee.

Italië

Automobilisten in Italie ondervinden al flinke vertraging op de A1 Milaan - Bologna en op de A4 van Turijn naar Triëst in de Friuli. De grootste drukte in Italië wordt verwacht op de A14 bij Bologna naar het zuiden, de A22 bij Trento, de wegen rond de Noord-Italiaanse meren en richting Middellandse- en Adriatische kust.

ANWB: Vertrek later

De toeristenbond adviseert om zaterdag pas na 10.00 uur uit Nederland te vertrekken om hiermee de grootste drukte te vermijden. „Nog beter is het om pas op zondag op weg te gaan. Via een alternatieve route door Frankrijk naar het zuiden (de A20, de A71) helpt ook”, aldus de ANWB.

Terugkeerders

In eigen land moeten terugkerende vakantiegangers rekening houden met de afsluiting van de A12/A50 bij Arnhem richting het westen.