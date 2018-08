Auto te water, inzittende overleden

De politie kreeg rond 23.30 uur een melding dat bij de Terheijdensebrug een auto het kanaal was ingereden. Duikers van de brandweer zijn een uur bezig geweest om de auto te lokaliseren, waarna de inzittende uit het water werd gehaald. Er werd nog geprobeerd de persoon te reanimeren, maar dit was tevergeefs. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

