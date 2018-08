De helikopter, een MI-8, viel direct na het opstijgen uit de lucht en vloog vervolgens in brand. Het toestel brandde volgens het Russische persbureau Tass volledig uit. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.

