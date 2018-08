Familie Mattijn dankt voor geboden steun

Mattijn werd sinds afgelopen maandag vermist na een kajakongeluk. De vindplaats van het lichaam is enkele tientallen kilometers stroomafwaarts van de plaats van het ongeluk, in de rivier de Nam Tha.

Het lichaam is inmiddels geïdentificeerd door de oudste broer van Mattijn. Er worden voorbereidingen getroffen om het lichaam terug te brengen naar Nederland.

Mattijn maakte sinds januari samen met zijn vriendin een droomreis door Azië. In juli kreeg hij bezoek van twee vrienden. Samen met hen, twee andere reizigers, en drie gidsen maakte hij de tocht over de rivier.

„Het was een noodlottige samenloop van omstandigheden”, vertelde zijn vader Jan eerder. „Op een onverwachte plek, na een bocht, was een boom in het water gevallen. De kano is blijven haken en omgeslagen.” Mattijn raakte te water en werd niet meer gezien. De rest van de groep wist de kant te bereiken.