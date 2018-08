COC pleit voor ouderschapswet homoparen

De brief verschijnt op de dag dat in Amsterdam de Canal Parade plaatsvindt in de Volkskrant.

Volgens de organisaties groeien steeds meer kinderen op in gezinnen waarbij de ouders bestaan uit een vrouwenstel of mannenstel, een zogenoemd regenbooggezin. Ook groeien steeds meer kinderen op in een meeroudergezin, bijvoorbeeld bij een lesbisch paar dat een kind opvoedt samen met een homopaar. Deze ouders willen de zaken voor hun kinderen net zo goed regelen als andere gezinnen, maar lopen daarbij volgens de organisaties tegen allerlei wettelijke problemen aan. Zoals bijvoorbeeld bij het bezoeken van een ouderavond op school, het openen van een spaarrekening of bij een erfenis voor het kind.

De organisaties pleiten al meer dan acht jaar voor wettelijke bescherming voor meeroudergezinnen. „Daarom is onze oproep aan het kabinet: treuzel niet langer en regel meerouderschap nu!”, aldus de belangenorganisaties.

De organisaties doen zaterdag aan de Canal Parade mee met een boot vol ’regenbooggezinnen’.