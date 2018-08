VN-rapport: Noord-Korea schendt sancties

In het vertrouwelijke rapport, dat door onafhankelijke deskundigen is opgesteld en door persbureau Reuters is ingezien, staat dat Noord-Korea onder meer geprobeerd heeft om wapens en ballistische raketten te leveren aan Houthi-rebellen in Jemen. Ook heeft het land de verboden militaire samenwerking met Syrië tot in zeker 2017 doorgezet. Daarnaast zijn de pogingen om via schepen op zee illegaal olie en kolen in te slaan, toegenomen in „reikwijdte, schaal en raffinement.”

De Washington Post meldde deze week dat Noord-Korea volgens Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds raketten bouwt. Eerder zei ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, dat het land nog steeds splijtstoffen voor kernbommen maakt.