Amsterdamse grachten toneel van botenparade

Feestvierders tijdens de botenparade in de Amsterdamse grachten. De jaarlijkse Canal Parade is onderdeel van de Amsterdam Gay Pride. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Amsterdamse grachten zijn zaterdag weer het toneel van een bonte stoet boten tijdens de jaarlijkse Canal Parade. De naar verwachting honderdduizenden toeschouwers zien ook dit jaar een schouwspel van feestvierende, vaak kleurrijk of schaars uitgedoste opvarenden aan zich voorbijtrekken. Tegelijkertijd heeft de botenparade ook een serieuze boodschap, want het thema is mensenrechten.