’Botenparade is nog hard nodig’

Dit weekend is de afsluiting van negen dagen Pride Amsterdam 2018. Vandaag is de botenparade en morgen sluiten we af op de Dam met optredens van onder andere gay icoon Willeke Alberti. De afgelopen dagen stonden bol van de activiteiten gericht op de LHBTI-gemeenschap. In de Pride Walk van Homomonument naar het Vondelpark liepen 12.000 deelnemers mee. Een absoluut record. Deelnemers die aandacht vroegen voor anderen die zelf niet mee kunnen, mogen of willen lopen.